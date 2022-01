Vroče Slovenke navdušujejo Balkance: v divji srbski šov vstopa ta Slovenka

Kontroverzni srbski šov Bar, v katerem za 30 tisoč evrov tekmuje Ksenija Kranjec bo kmalu bogatejši še za eno Slovenko. Po tem ko je moral po hitrem postopku šov zapustiti Jan Klobasa, bo zdaj v šov, ki ga snemajo v Beogradu vstopila prekaljena tekmovalka resničnostnih šovov Lara Goršek Kos.

»Kufr, kam me pelješ na izlet,« je pred dnevi napisala na instagramu Lara, ko se je fotografirala na letališču. No, in zdaj je jasno, Lara je odpotovala v Beograd, kjer bo menda še danes vstopila v šov, ki ga pri nas predvajajo na Voyo.

Lara in Ksenija imata poleg tega, da sta obe stari znanki resničnostnih šovov skupnega tudi to, da radi pokažeta svoje atribute. Obe namreč služita z objaljanjem svojih vročih fotografij na platformi Onlyfans.