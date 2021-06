Vroče po oddaji Sanjskega moškega: Prepričan sem, da bi mu dala

Maruša in Luka sta vedno direktna in iskrena. FOTO: Pop TV

V soboto so Sanjskega moškega zapustile kar štiri kandidatke, kar je šokiralo tudi komentatorje Vrtnic in vina. Vse pa je presenetila tudipoteza, saj je pred izločanjemna samem povedala, da je strastna oseba in da ji pri moškem veliko pomeni tudi fizični stik. S temi besedami je vznemirila tudi 'sanjskega moškega', kar so opazili tudi komentatorji.»Ona je edina, za katero sem milijonodstoten, da bi jo butnil, če bi skupaj spala,« je za Ano prepričan, z njim pa se je strinjala tudi. »Ona bi mu dala, on bi pa sprejel in vzel cvet,« je v smehu nadaljeval komentator, nato pa dejal celo, da je prepričan, da je Gregorju pri srečanju z Ano ponagajala erekcija ...Četudi je bila Ana prepričana, da je med njima močna kemija, je morala šov zapustiti. Po končanem snemanju sta se z Gregorjem celo sprla , umazano perilo pa sta prala tudi na očeh javnosti.