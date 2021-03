Vroče picke priljubljenega fotra

Takole sta z mojstrom idrijske kulinarike Boštjanom Novakom ugotavljala razlike med idrijskimi žlikrofi in zgornjesavinjskimi žlinkrafi.

Od samskega očeta do vlogerja

Navdušuje s preprostimi recepti in humorjem. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

351.000 ogledov imajo Mihove vroče picke.

Mesno in domače

TD Idrija ga je letos izbralo za ambasadorja idrijskih žlikrofov.

Če dobro kuhaš, slej ko prej ena pride.

Širša javnost je 40-letnegaiz Nazarij spoznala v lanski šesti sezoni televizijskega kuharskega tekmovanja MasterChef. Zmaga mu sicer ni bila dana, mu je pa sodelovanje dalo veliko novega znanja in še večji zagon za snemanje videoreceptov za svoj videoblog oziroma vlog.Ta v slovenskem merilu podira rekorde gledanosti: njegov najbolj priljubljeni recept za vroče picke se lahko pohvali z več kot 300.000 ogledi. Vseh 61 pa je bilo ogledanih več kot 2,5-milijonkrat. V videih, ki si jih je mogoče ogledati na youtubu in na njegovi spletni strani Dans fotr kuha, se loteva priprave preprostih jedi na svež način in z obilico humorja.Zabavnih, včasih precej žgečkljivih imen jedi, kot so vroče picke, piškin dim ali svinja pijana, se, pravi, najpogosteje domisli na koncu, ko je video že narejen. »Lani sem za svoj rojstni dan objavil recept za štajersko potico, ki je pravzaprav verzija pečenke wellington, novembrsko, okroglo obletnico, pa sem zaradi epidemije preskočil.Nove recepte dodajam na vsakih pet dni, saj bi rad, da bi sčasoma nastala zbirka za vsak dan v letu.« Trenutno ima objavljenih 61 receptov, eden pa je bil v nastajanju prav na dan našega intervjuja. »Danes imam že toliko izkušenj, da video naredim v enem dnevu. Na splošno velja, da 1 minuta videa zahteva 1 uro dela. To pomeni, da za en video brez snemanja porabim približno tri ure,« pojasni, da spletno objavljanje ni tako preprosta naloga, kot se nemara komu zdi. Scenarij si, pravi, bolj kot ne izmišljuje sproti.»Še posebno vključevanje mačka in ribe je naporno, saj so živalski posnetki naključni,« pojasni. »To, da vse glasove sam snemam, je kar shizofrena zadeva, pa da se moram sam s seboj kregati,« se pošali.Njegovi recepti so bili, kot pove že ime spletne strani, sprva namenjeni predvsem samskim očetom, idejo zanje pa je dobil, ko se je v tej koži znašel tudi sam.»Kot ločen sem se soočil z določenimi stvarmi, ki jih prej v življenju nisem pričakoval. Ko si skupaj in se imaš rad, seveda ne razmišljaš o tem, kaj bo, če gre družina narazen. Začel sem spoznavati veliko samskih očetov in njihovih težav. Ogromnokrat se foter prej z otrokom ni dosti ukvarjal, saj je za to skrbela žena, zdaj pa mora imeti otroka enkrat na teden. Niti kuhati ne znajo. Ne vejo, kaj početi, zato jim dajo playstation. Videe sem začel ustvarjati, da si jih tudi fotri lahko pogledajo in ustvarjajo z otroki,« razloži oče 13-letnegain 11-letnega. O trenutnem strastnem ljubezenskem življenju z 10 let mlajšo rdečelasko, o katerem se šušlja, je zelo skrivnosten, v spodbudo svoji moški publiki pa po zgornjesavinjsko zagotovi: »Vse dečle rade fajn jejo, in če dobro kuhaš, slej ko prej ena pride.«Vsa zgodba s kuharijo sega daleč v njegovo otroštvo. Kuhati ga je naučila mama. »Živeli smo na kmetiji pri stari mami. Naša družina ni bila tradicionalna. Pri nas nikoli ni veljalo, da morajo kuhati samo ženske. Marsikateri moški ne kuha, ker se mu zdi, da je to za babe,« pove. Ljubezen do kuhanja se je pravzaprav rodila iz njegovega pomanjkanja apetita.»Kot mali nisem nič jedel. Mati mi je dala eno liziko in sem imel dovolj za ves dan. Oče je tudi zelo rad kuhal, in da bi jaz raje jedel, si je izmišljeval zanimiva imena jedi. In to mi je ostalo. Tudi jaz sem si pozneje, ko sem imel svoja otroka, izmišljeval čudna imena jedi ali pa ju vključeval v pripravo jedi,« pojasni. Ko je začel snemati videe, je bil čisti amater. »Običajno sem si pogledal kakšnih 10 videov, nato pa sestavil svojo varianto in samega sebe posnel, kako preizkušam recept. Vroče picke, ki so najbolj gledane, sem dejansko prvič delal na videu,« razkriva.En sam pogled na imena njegovih receptov je dovolj za vtis, da je to hrana za resne jedce, ki ob solatah in rižotah ne trenejo z očesom. »Meso je v ospredju, gotovo. Največji poudarek pa je na domači, lokalno pridelani hrani in na receptih, ki so zelo stari, kar se je izkazalo za naš čas zelo primerno. Včasih so ljudje zelo dobro kuhali z zelo malo sestavinami, ker pač niso imeli,« pojasni, zakaj v njegovih receptih ne bomo našli neobičajnih, manj znanih sestavin.»Določene stvari imamo za zdrave, pa v resnici niso. Gotovo je domača hrana bolj zdrava kot recimo kitajski brokoli. Svinjska mast je recimo bolj zdrava kot olje ali margarina,« ne dvomi. Ker verjame v pristno domačo hrano (TD Idrija ga je letos izbralo za ambasadorja idrijskih žlikrofov), je pred časom celo zavrnil ponudbo. »Dobil sem ponudbo za ustvarjanje 'bolj zdravih' receptov, za promocijo izdelka za hujšanje, pa sem rekel: ne!« Epidemija Mihovemu ustvarjanju ni škodila, prav nasprotno.»Ljudje so kar naenkrat doma. Jesti moraš, dolgčas ti je, ko kuhaš. Ljudje bolj iščejo kuharske vsebine, poleg tega so časi morbidni in je fino, če se zraven nasmeješ. In to je voda na moj mlin. Poleg tega trenutno ni turizma in drugega dela, s katerim se tudi ukvarjam, zato imam več časa za snemanje,« pojasni. Trenutno ima v igri dva nova projekta, ki naj bi zaživela po epidemiji.»S kolegi delamo na neki dobri ponudbi, mogoče celo na franšizah. V načrtu pa imam še eno večjo stvar, o kateri pa še ne smem govoriti. Povem lahko le, da bo inovativno in dostopno in ne bo treba ljudem hoditi do mene, ampak bom prišel jaz do njih. Pa ne bodo hamburgerji in pice,« obljublja Miha.