Vroče na Kmetiji: Nina in Tilen v kadi (FOTO)

V Kmetiji tekmovalci dolgčas preganjajo tudi s šalami in različnimi potegavščinami. Tako se je Nina umivala v kadi, ko je k njej v brisači prisedel Tilen in ji dejal, naj ga ne gleda, ker je brez gat. Ob tem sta se šalila in se drla, da so prišli obiski k Romani.

Preberite še:

»Lepo je imeti nekoga pozitivnega, energičnega kot je Tilen notri v hiši, ki prime za vsako idejo, sploh pa, če je toliko bolj butasta in smešna,« je ob tem dejala Nina. Ko ju je videla Romana, je dejala, da bi oba kar potopila, ker sta jo nahecala z obiski.

Romani potegavščina ni bila všeč. FOTO: Voyo

»Drkate me v glavo že cel teden. Na ku*** mi gre, ko me skoz jeb*** s tem obiski, obiski. Ko vsi vedo, koliko meni pomeni družina,« je bila jezna.

Preberite tudi: