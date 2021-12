Vroče: Katarina Čas v avtu seksala s Srbom (FOTO)

V izvirni dramski seriji Besa, ki nadaljuje uspehe televizijskih produkcij z balkanskega področja in prinaša napeto kriminalno zgodbo, igra tudi najbolj priljubljena slovenska igralka Katarina Čas.

Tako so gledalci lahko videli vroče prizore seksa med agentko Interpola, ki jo upodablja Časova, in detektivom, ki ga igra srbski igralec Miloš Timotijević. Slovenska igralka in njen srbski kolega sta tako posnela vroč seks v avtu ob avtocesti.

Za srbski Informer je naša igralka povedala, da odigra v seriji največ prizor prav s Timotijevićem, s katerim sta se takoj dobro razumela. »Že prvi dan snemanja v Črni gori smo poslušali glasbo, pili žganje in bilo je zelo sproščeno,« je razkrila.