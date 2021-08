Vroče! Helena Blagne v kopalkah, usuli so se komentarji (FOTO)

Slovenska glasbena divaje na facebooku in instagramu navdušila s fotografijo, na kateri se namaka v bazenu v kopalkah brez naramnic. Pri tem se je pokazala v zgornjem delu kopalk in navdušila svoje sledilce, ki so ji namenili številne komentarje.Njeni prijatelji na družbenih omrežjih so mnenja, da 58-letnica ne kaže svojih let, da je videti mladostna in lepa.