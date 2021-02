Vroča Tanja Ribič v belih kopalkah, oboževalcem jemlje sapo (FOTO)

Igralkate dni zavisti pri mnogih Slovencih, ki sanjajo o potovanju v kakšne bolj oddaljene kraje, ne zbuja le zaradi tega, ker z možemdopustujeta na enem od obljudenih Kanarskih otokov, ampak tudi s svojo postavo.Tanja, ki je pred dvemi leti in pol dopolnila 50. let, se lahko podobno, kot npr.in, ki sta tudi že srečali Abrahama, brez težav kosa s pol mlajšimi kolegicami. Med dopustom je namreč naredila nekaj fotografij (domnevamo, da jih je posnel Đuro, s katerim sta letošnje Valentinovo preživela daleč od Slovenije), na katerih brezskrbno uživa na plaži, in za to priložnost oblekla bele kopalke, ki razkrivajo njeno zavidanja vredno postavo.Da pa nima le lepega stasa, ampak je tudi gibčna, pa je mamaindokazala z objavo fotografije, na kateri se je na plaži dobesedno postavila na glavo.