Vroča štajerska podjetnica prodaja luksuzno kuhinjo (FOTO)

Severinina poroka na Zanzibarju pri Slovenki. FOTO: Instagram

Med Mariborčani znana lastnica modne trgovine, ki že vrsto let skrbi za modni videz Mariborčank, zadnja tri leta pa tudi Ljubljančank, na družbenih omrežjih prodaja svojo kuhinjo, bralci pa so njen oglas opazili tudi v facebook skupini Mamice opremljajo.Gre za kuhinjo priznane italijanske znamke Poliform, za katero je treba odšteti več deset tisoč evrov. V kuhinji, ki jo mlada podjetnica prodaja, je vgrajenega tudi veliko nerjavečega jekla, vsi gospodinjski aparati pa so priznane blagovne znamke Miele, kar še nekoliko zviša ceno kuhinje. Prava paša za oči je tudi jedilna miza italijanske znamke Rimadesiol iz mahagoni lesa, medtem ko so žametni vijoličasti stoli znamke Kare design. Po kakšni ceni se kuhinja prodaja, ni znano.Božičeva, ki je butike podedovala od mame, kot kaže, ne skrbi le za modni videz žensk, temveč tudi za moderen in privlačen videz ambienta.Njena mama je znana mariborska podjetnica, ki se je po ločitvi pred nekaj leti odselila na Zanzibar in se tam srečno poročila s tamkajšnjim arhitektom. Na Zanzibarju je zgradila butični hotel, ki ga uspešno vodi in v katerem se je med drugim poročila hrvaška estradnica