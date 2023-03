Vroča srbska pevka: Slovenci so me klicali, da zastopam državo na Evroviziji

Pop zvezdnica Jelena Karleuša pravi, da bi morala leta 2020 skupaj z brazilskim transvestitom Pabllom Vittar nastopiti v barvah Slovenije na največjem glasbenem tekmovanju Evrovizija s pesmijo La bomba, a ji je to preprečila korona pandemija.

»Imam slovenski potni list. Poleg srbskega imam še njihovo državljanstvo, tako da lahko zastopam Slovenijo na Evroviziji. Moja babica po materini strani je bila Slovenka, zato imam njihov potni list. Prejela sem povabilo slovenskih organizatorjev, da jih zastopam na Evroviziji. Pesem »La bomba« je bila narejena posebej za Evrovizijo. Pabllo Vittar naj bi se z mano pojavil kot posebni gost na odru. On naj bi bil naš as v rokavu,« je za Informer povedala Karleuša in dodala, da se je na koncu zapletlo. »Bilo je nekaj tehničnih težav in odločila sem se, da pesem umaknem. Ravnala sem modro, saj je ravno tisto leto izbruhnila pandemija koronavirusa in se je vse ustavilo«.

Jelena pravi, da nad to pesmijo še ni obupala, zato bo na njenem novem albumu Alfa, ki bo izšel maja letos.