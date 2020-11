Vroča noč v ljubezenskem šovu, kandidatka je odprla svoj cvet

Janez in Darja. FOTO: Pop TV

Dogajanje v šovu Ljubezen po domače je iz tedna v teden bolj vroče. Potem ko so domove iskalcev ljubezni že zapustili prvi kandidati, pa se med tistimi, ki so ostale, rojevajo iskrice. Kot je razvidno iz napovednika, ki so ga objavili na Zadovoljna.si, bo še posebej vroče na zmenku, ki bo noč v šotoru preživel z. Padali so vroči poljubi, Darja pa je celo napovedala, da lahko ta noč prinese kaj več od zaljubljenih pogledov.»Ko pade mrak na zemljo, sem jaz kot rožica, odprem svoj svet in vzplamtim kot ogenj,« je dejala. Potarnala je, da ima hladne roke, in Janezu namignila, da verjetno ve, kaj to pomeni. On pa ji je obljubil, da jo bo dodobra pogrel. V romantičnem vzdušju ji je razkril tudi svoja čustva in ji obljubil, da jo bo večno ljubil.Kaj vse bo prinesla vroča noč in kako se bodo na ta dvodnevni izlet odzvala ostala dekleta, bomo lahko videli že ta vikend.