Mojca: »Drago me ful vzburja s svojo poraščenostjo«, on pa šel k drugi

Kot smo že poročali, sta Drago in Mojca na romantičnem potovanju preživela naporno noč. Mojca se namreč ni mogla upreti zadrgi na njegovih hlačah in dodala: »Mislim, da bo kar obojestransko oživela ta ljubezen!« Razkrila je, da je bila skupna noč prijetna: »Mene Drago ful vzburja s to svojo poraščenostjo, se je kar stisnil k meni in je bilo lepo.«

Drago je bil ob tem nekoliko zadržan, dodal je le: »Seveda sem se stiskal, saj sem se moral, če sem hotel ostati na postelji.«

A ko sta z Mojco zaključila romantično potovanje, se je Drago odpravil do Tatjane. Ta ga je bila zelo vesela, presenečenja ni skrivala in priznala je, da ga ni pričakovala. »Dragov prihod je veliko presenečenje za mene, ampak je prišel. To pomeni, da nekaj čuti do mene,« je bila vesela.

Drago je tako dejal, da je Tatjano želel obiskati, ker mu nekaj ni dalo miru. Povedal je, da se je imel sicer z Mojco zelo lepo, a kljub temu si je želel Tatjano videti še enkrat.

»Naj se zgodi, da bova z Dragom srečna do konca življenja,« je svoje želje razkrila Tatjana.