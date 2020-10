Vroča kri med Damjanovimi dekleti, ena obležala

V novi epizodi Ljubezni po domače je bilo vroče na dveh frontah. Hude besede so padale tako med dekleti v boju za Damjana Šalamuna kot tudi na domačiji pri Francu Jarcu. Medtem pa sta na mirni romantični večerji uživala Metka Šeškar in njen snubec Josip.



K Damjanu so sprva pripotovale le tri, manjkala je Janja, za katero se je zdelo, da se je gostitelj tudi najbolj veseli. A prišla je z zamudo, poklicala Damjana, da jo je odšel iskat, to pa Moniki, Barbari in Jevrosimi ni bilo pogodu. Prizadelo jih je tudi, ko jim je rekel, da imajo delo, sam pa je odšel po Janjo. Ko sta se vrnila, so bile užaljene in se niso želele pogovarjati, kar je opazila tudi Janja.



Barbara se je sicer bolj kot s tekmico ukvarjala s svojo boleznijo, obležala je z vročino in veliko ji je pomenilo, ko jo je Damjan prišel obiskat in ji zaželel dobro okrevanje. Damjan se je sicer veselil zmenka z Janjo, a bil na koncu kar malo razočaran. Ugotavljal je, da ni iskrena in nima resnih namenov. Peljal jih je v spalnico Pri Francu sta Joži in Esmeralda pri zmenku dali prednost Anamariji, ker naj bi ga tako požirala z očmi. Ko jih je peljal v spalnico, je Joži planila nanj, Anamarija pa je bila užaljena in dejala, da v takšnih prizorih ne bo sodelovala. »Saj ga nisem pojedla. Ona se je hotela pred Slovenijo polepšati, da ona pa ni taka, ker je pobožna. Ampak, veste, tudi oni so krvavi pod kožo, ki so pobožni.«



Prihodnjič bo Joži zasliševala Anamarijo in s poljubi zasipavala Franca. Branko bo presenetil Metko v postelji, Jacqueline pa bo nazdravila s svojimi snubci, napoveduje Pop TV.