Vroča Darja končno razkrila, kdo ji namesto Janeza greje posteljo

Čeprav se je zdelo, da jev šovu Ljubezen po domače našel svojo boljšo polovico, se je kmalu izkazalo, da znista za skupaj. Po šovu sta nekaj časa še preživela skupaj, kasneje pa sta se razšla. Ker je od snemanja oddaje minilo že nekaj časa, ni nenavadno, da je v njeno življenje vstopil drug moški, ki ga je vse do konca lanskega leta uspešno skrivala pred očmi javnosti, zdaj pa ga je ponosno pokazala.Darja je novo leto pričakala v Kranjski Gori, kjer se je njej in njenemu izvoljencupridružila še njena najboljša prijateljica, ki je prav tako našla svojega srčnega izbranca.Prijateljem so vsi štirje zaželeli vse dobro v novem letu, pod objavo pa so se usuli zapisi, v katerih obema paroma želijo vse dobro na skupni poti.