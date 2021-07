Ste videli, kako seksi je Jasna Kuljaj? (VIDEO)

to poletje uživa v vročih temperaturah. Svoje telo je pokazala na Ivarčkem jezeru in ob tem sporočila: »Spomin na otroške dni ob Ivarčkem jezeru! V veliko veselje mi je, da so ta koroški biser po dolgih letih 'poštimali' do te mere, da bo počasi spet zaživel! Nekoč smo na tem jezeru preživljali cela poletja, to je bilo ‘koroško morje'.«Nato se je prevalila v vodo, a pozabila sneti sončna očala ...