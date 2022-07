Vroč Liscin dogodek si je ogledalo več znanih obrazov (FOTO)

Hedonizem, ljubezen in uporništvo napoveduje kolekcija pomlad-poletje 2023, ki jo je Lisca po premoru predstavila na modnem popoldnevu v Portorožu.

Na tradicionalnem srečanju poslovnih partnerjev iz več kot 20 držav je v Grand hotelu Bernardin prvič predstavila modne smernice, ki nas bodo razveseljevale v prihodnjem letu.

Modni blogerki in infulencerki Lara Begič in Nina Retar sta zagotovo dobili veliko navdiha in tudi vsebin za svoje sledilce.

Raznoliko kolekcijo so pod vodstvom kreativne direktorice Maje Ratajc in direktorice razvoja Janje Seničar Tratar oblikovale Liscine kreatorke Melita Letnar, Suzana Gorišek, Maja Nedič in Sofija Urumović. Čeprav je bil dogodek namenjen zlasti poslovnim partnerjem iz tujine, smo v prvih vrstah zasledili tudi nekatere slovenske vplivneže.