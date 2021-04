Vrglo vas bo, ko boste videli, kaj je napovedala Pia Filipčič (VIDEO)

Se spomnite? Primorke, ki je leta 2015 zmagala v resničnostnem šovu Big Brother in se je v zadnjih letih nekoliko umaknila iz medijev in javnega življenja, je napovedala veliko vrnitev na sceno. Pia, ki je odkrito priznala, da je transseksualka in je s svojo pojavo vedno vzbujala veliko pozornosti, je na svojem facebooku razkrila, da bo v soboto luč sveta ugledla njena skladba in videospot. Skladba, za katero besedilo je napisala Pia kar sama, nosi naslov Imel je rdeče lase.Izsek iz videospota je Pia že delila na svojem instagramu, premiera pa je napovedana za soboto ob 12. uri.