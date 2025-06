Meteorologa Cegnar in Velkavrh se poslavljata z malih zaslonov

V sredo so v vremenski napovedi na Televiziji Slovenija gledalci lahko opazili svež obraz: meteorolog Urban Žagar je prvič nastopil v večernem televizijskem terminu in se s tem pridružil ekipi dežurnih meteorologov, ki nastopajo na malih zaslonih.

Kot nam je pojasnil dolgoletni obraz vremenskih oddaj in dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) Branko Gregorčič, gre za načrtovano pomladitev ekipe, ki skrbi za predstavitev vremenskih napovedi širši javnosti.

»Drži, da pomlajujemo ekipo dežurnih meteorologov in z nekaj zamika tudi ekipo nastopajočih na televiziji. Tako je te dni prvič nastopil kolega Urban Žagar, ki sicer dela v naši dežurni službi in se tako javlja tudi v programe radijskih postaj že dobro leto dni. V rokavu imamo še enega 'asa', in sicer kolega Timoteja Kozelja, ki se bo nastopajočim v večernem terminu na TVS predvidoma pridružil jeseni«.

Andrej Velkavrh. Foto: Jure Eržen, Delo

Do konca leta se bo tako ekipa televizijskih meteorologov še dodatno okrepila in pomladila, načrtovan proces zamenjave generacij pa se bo zaključil. »Ko se bosta iz aktivnega nastopanja predvidoma konec leta umaknila dolgoletna sodelavca Tanja Cegnar in Andrej Velkavrh, bo 'menjava generacij' zaključena,« nam je pojasnil Gregorčič.

Dežurni meteorolog Branko Gregorčič se je od rednega večernega nastopanja na TV Slovenija poslovil že leta 2020, takoj po prekinitvi nastopov zaradi epidemije covida. Že tedaj je svoje mesto pred kamerami predal mlajšim kolegom, a ga gledalci občasno še vedno lahko spremljajo v televizijskih poročilih. Pogosteje ga sicer zasledimo na radijskih valovih, prav tako pa za medije pogosto pripravlja strokovne izjave in napovedi o prihajajočem vremenu.

Na vprašanje, ali razmišlja o upokojitvi, 64-letni meteorolog Gregorčič odgovarja z nasmehom: »Še nekaj let bom predvidoma vztrajal.«