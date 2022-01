Vražja dama žrtev izsiljevanja: Od mene hoče tisoč petsto evrov

Naša vplivnica Katarina Benček je svoje sledilce že pred časom razveselila z novico, da pripravlja svojo znamko It's Personal. O njej ni veliko razkrila, je pa povedala, da ima zanjo že kupljeno spletno domeno. A tukaj se je zapletlo. Katarina je najprej po pomoti kupila napačno domeno (vsem se zgodi), in ko je to ugotovila ter želela svojo napako popraviti, je ugotovila, da jo je nekdo že zakupil.

Od nje hoče 1.500 evrov ... FOTO: Instagram, zaslonski posnetek

A to še ni vse – verjame, da je bilo to storjeno namerno. »Dobila sem informacijo – ime in priimek tega človeka – ki mi je rekel, da je domena 1.500 evrov, če jo hočem kupiti. Da je stvar še hujša, sem izvedela datum, kdaj je bila kupljena, in je bila zagotovo kupljena s tem namenom, da se jo meni proda,« je na svojem instagramu razložila Benčkova. Pri tem je še izrazila svoje začudenje nad človeškim pohlepom in požrešnostjo ter povedala, da takšnega izsiljevanja ne bo tolerirala.

Pravi, da vesolje vse povrne. FOTO: Instagram, zaslonski posnetek