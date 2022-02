Vražje Štajerke na izletu z oldtimerjem (FOTO)

Ko te prijateljica povabi na skrivnostni izlet, ne rečeš ne. Tega pravila so se držale tudi vražje Štajerke, ki so se odzvale na povabilo Vesne Kodrič, mojstrice podaljševanja las. Ker je v svojo družbo privabila tudi znane vizažistke in frizerke, so bila dekleta toliko bolje pripravljena na večer, ki se je začel v Mariboru.

Le kdo bi se branil izleta v takšni družbi?

Za prevoz je bil odgovoren Joško Obrovnik, mariborski avtomehanični mojster, ki kljub svojim sedemdesetim letom še vedno pridno skrbi za tehniško kulturno dediščino, saj v svojih delavnicah neumorno obnavlja stare avtomobile.

Z enim od takih, steyrjem 380 iz leta 1960, so se dekleta na pot odpravila naličena, z novimi pričeskami in podaljšanimi lasmi. Manjkali nista niti Carmen Osovnikar in Gordana Grandošek Whiddon iz šova Vražje dame, dih pa je jemala tudi Marjanca Polutnik, osebna trenerka in zmagovalka Exatlona. Pot jih je vodila do Gornje Radgone, kjer so jih pričakali v kleti Radgonskih goric, večer pa se je končal z zgodbo o trenutno najbolj vroči radgonski penini untouched by light, prvim penečim se vinom, ki je izdelano in se ga okuša v popolni temi.

Vizažistka Nely Belna, Marjanca Polutnik, zmagovalka Exatlona, in Vesna Kodrič, glavna organizatorka druženja

Zbrana dobra družba je na prav poseben način izkusila, da se lahko najboljše stvari zgodijo v temi.