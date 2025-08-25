Vrača se voditeljica kultne oddaje na POP TV: Vedela sem, da se bom vrnila

Dolga leta smo jo spremljali na malih zaslonih, zdaj pa se vrača v velikem slogu. Nekdanja voditeljica kultne oddaje Vizita na POP TV, Alenka Kesar, bo na enem od spletnih portalov začela nov projekt – zdravstveni podkast z naslovom Zdravje z Alenko Kesar.

Med letoma 1996 in 2014 je s svojo oddajo Vizita Slovencem približala svet medicine in skrbi za zdravje. V zadnjih letih jo je bilo mogoče videti na različnih prireditvah, kjer se je preizkusila kot povezovalka dogodkov, zdaj pa se vrača k svoji prvi ljubezni – zdravju.

V novem podkastu bo gostila vrhunske strokovnjake in skupaj z njimi iskala odgovore na vprašanja, ki nas pestijo vsak dan, vsaka oddaja pa bo dolga od 15 do 20 minut. Sama o svojem poslanstvu pravi: »Pišem o zdravju, o svojem življenju, o zanimivih ljudeh in o tem, kar predstavlja moj znani stavek: Pazite na svoje zdravje.«

Prva epizoda prijaha že v nedeljo, 7. septembra. Z novim podkastom se Alenka Kesar vrača k tistemu, kar jo najbolj izpolnjuje – k pogovoru o zdravju in ljudeh.