NOVI PODKAST

Vrača se voditeljica kultne oddaje na POP TV: Vedela sem, da se bom vrnila

Med letoma 1996 in 2014 je s svojo oddajo Vizita Slovencem približala svet medicine in skrbi za zdravje.
Fotografija: Alenka Kesar- agencija Adrema 10.09.2020 FOTO: Blaz Samec
Odpri galerijo
Alenka Kesar- agencija Adrema 10.09.2020 FOTO: Blaz Samec

N. P.
25.08.2025 ob 15:11
N. P.
25.08.2025 ob 15:11

Poslušajte

Čas branja: 1:24 min.

Dolga leta smo jo spremljali na malih zaslonih, zdaj pa se vrača v velikem slogu. Nekdanja voditeljica kultne oddaje Vizita na POP TV, Alenka Kesar, bo na enem od spletnih portalov začela nov projekt – zdravstveni podkast z naslovom Zdravje z Alenko Kesar.

Med letoma 1996 in 2014 je s svojo oddajo Vizita Slovencem približala svet medicine in skrbi za zdravje. V zadnjih letih jo je bilo mogoče videti na različnih prireditvah, kjer se je preizkusila kot povezovalka dogodkov, zdaj pa se vrača k svoji prvi ljubezni – zdravju. 

V novem podkastu bo gostila vrhunske strokovnjake in skupaj z njimi iskala odgovore na vprašanja, ki nas pestijo vsak dan, vsaka oddaja pa bo dolga od 15 do 20 minut. Sama o svojem poslanstvu pravi: »Pišem o zdravju, o svojem življenju, o zanimivih ljudeh in o tem, kar predstavlja moj znani stavek: Pazite na svoje zdravje.«

Prva epizoda prijaha že v nedeljo, 7. septembra. Z novim podkastom se Alenka Kesar vrača k tistemu, kar jo najbolj izpolnjuje – k pogovoru o zdravju in ljudeh.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Alenka Kesar podkast zdravje voditeljica oddaja Vizita

Priporočamo

Smrt na regionalni cesti na Bregu pri Litiji, na kraju umrl 18-letnik
18-letni Slovenec hudo poškodovan v Novalji, prijatelj ga je pustil ležati na cesti
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Smrt na regionalni cesti na Bregu pri Litiji, na kraju umrl 18-letnik
18-letni Slovenec hudo poškodovan v Novalji, prijatelj ga je pustil ležati na cesti
Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Čuki žalujejo: Njegove pesmi bodo za vedno ostale v naših srcih (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.