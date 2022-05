Vrača se slovenska seks bomba devetdesetih: vam je še všeč? (VIDEO)

V devetdesetih letih je Sandra Zupanc, poročena Klemm, znana pod umetniškim imenom Sendi, kot strela z jasnega udarila na slovensko glasbeno sceno. Po uspešnicah Nemirna kri, Spelji se in Ne joči se je veljala za eno najbolj znanih dance in tehnopop pevk, ki je burila moško domišljijo. Po nekaj hitih se je umaknila iz soja medijskih luči, še vedno pa je bilo njeno življenje tesno prepleteno z glasbo. Posvetila se je petju in poučevanju pevske tehnike. Danes pa se Sendi v velikem slogu vrača na slovensko glasbeno sceno. »Po zadnjih dvajsetih letih muziciranja z jazz glasbeniki je bila to zame pozitivna in zabavna izkušnja. Ponovno sem po dolgem času stopila v stik s Sendi, ki je tudi del mene.«

Dodala je še, da je navdih za pesem črpala iz lastnih izkušnje. »V zadnjih dveh letih so se mi v življenju dogajale res velike spremembe, ki so sicer bile po svoje naporne, a so hkrati prinesle lepe rezultate. Upam, da bo tako pesem Zbudi se služila kot budnica čim več ljudem in jim pomagala narediti potrebne spremembe v življenju.«