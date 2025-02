Vprašanje ostaja isto (FOTO)

Prenovljeni Mali oder Slovenskega narodnega gledališča Maribor je bil minuli petek prizorišče premiere sodobne švedske drame ≈ [Približno enako kot] priznanega avtorja Jonasa Hassena Khemirija. Režiserka Maša Pelko je s svojo ekipo postavila predstavo, ki se z veliko mero humorja in ostrine poigrava z vprašanjem vrednosti človeškega življenja v svetu kapitala.

Po predstavi je igralka Minca Lorenci blestela v družbi soigralca Blaža Dolenca in njegove izvoljenke, režiserke Maše Pelko.

Občinstvo je spremljalo hitro menjavanje prizorov, v katerih so več kot dvajset različnih likov utelesili Blaž Dolenc, Petja Labović, Liza Marijina, Minca Lorenci in Kristijan Ostanek. Uprizoritev, ki jo odlikuje duhovit pogled na družbeno realnost, kjer logika kapitalizma in ekonomije kroji medčloveške odnose. Po iskrenem aplavzu se je družba preselila v gledališko kavarno, kjer so ustvarjalcem nazdravili s penino in se posladkali s sočno torto. Med obiskovalci tudi tokrat ni manjkalo znanih obrazov.

Kolege sta podprla tudi igralca Julija Klavžar in Žan Koprivnik.

Kolumnist Marko Crnkovič si ni hotel privoščiti zamujene premierne uprizoritve svoje hčere Lize Marijine.