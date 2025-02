Vprašali smo jih: Kako ljubezen ohranjajo Natalija Verboten, Marjetka Vovk in Damjan Murko?

Kako negovati ljubezen, da ta ne ugasne po dolgih letih skupnega življenja? Ob prazniku zaljubljenih smo se pogovarjali z znanimi slovenskimi glasbeniki, ki so z nami delili svoje poglede na ljubezen, na zakon in na tisti »joie de vivre«, ki krepi partnerski odnos.

Pevka Natalija Verboten, ki svojo družinsko srečo ponovno uspešno usklajuje s kariero, najbolj znana glasbena zakonca Vovk - Marjetka in Raay, ki sta skupaj premagala že številne izzive, ter Damjan Murko s soprogo, ki kljub šovbiznisu ostajata zvesti par, so razkrili svoje recepte za dolgo in trdno ljubezen.

Je skrivnost v majhnih pozornostih ali v skupnih doživetjih? Je pomembnejša romantika ali sposobnost reševanja težav? In predvsem – kako ohraniti iskrico v vsakdanjem življenju? Njihove odgovore preberite v nadaljevanju.

Natalija Verboten in Dejan Bojič praznujeta 19 let ljubezni in 17. obletnico poroke

Valentinovo je dan ljubezni. Kako ga običajno praznujeta - sta bolj tradicionalna ali imata kakšen poseben, samo vajin ritual?

Z možem imava na Valentinovo zanimive spomine, saj sva se pravzaprav spoznala prav na ta dan. Sprva sva si bila antipatična, haha. Dejana sem leta 2005 spoznala v spremljevalni skupini Allegro, ki me je potem nekaj let spremljala. Ko smo se dogovarjali o sodelovanju, je bil Dejan edini od članov skupine proti, saj mu je bila Natalija Verboten, kot jo je poznal iz medijev, zoprna.

Prvič sva se tako videla na poskusni vaji. Bilo je ravno na Valentinovo 2005. Spomnim se pevca, ki je bil nenehno na silo duhovit, a mu šale niso uspevale in mi ni bil zabave. O njem sem površno mislila, da je razvajen mladenič, ki mu je bilo v življenju vse 'prinešeno k riti'. Bil je tak šminker, vedno urejen, vse na njem je bilo na svojem mestu.

Minilo je leto, morda dve, ko sem ga začela bolje spoznavati in sem videla, da je zelo odgovoren človek, zrel, resen, priden in inteligenten. Odprl se mi je drugačen pogled nan in sem se zaljubila. Nikoli si nisem mislila, da bi lahko bila z mlajšim od sebe in sem potrebovala kar nekaj časa, da sem to sprejela. Dejan je namreč pet let mlajši od mene.

Ko sva le uvidela, da sva si všeč in drug za drugega - pred tem sva se močno sporekla - je šlo vse zelo hitro. Po enem mesecu sva se skupaj vselila, po letu dni zaročila, po dveh letih poročila. Zdaj sva skupaj 19 let in letos bova praznovala 17. obletnico poroke.

Na Valentinovo tako rada obujava spomine na najine začetke, na leta, ki so minila in kaj vse se nama je zgodilo na tej skupni poti. Zdaj, ko smo doma štirje, si skupaj s sinovoma omislimo skupno valentinovo kosilo ali večerjo, bodisi zunaj ali doma, otrokoma pokaževa fotografije najinih začetkov in življenja, kako sva gradila hišo in kakšno veselje sta sinova potem prinesla v najino življenje. Skratka, naredimo si lep dan.

Ali se še vedno znata presenetiti tudi ob običajnih dnevih? Kdo je bolj romantičen od vaju? Katere so tiste male stvari, ki jih vsak dan naredita drug za drugega in ohranjajo vajino ljubezen živo?

Z možem se trudiva, da se z drobnimi pozornostmi razvajava sproti, vsak dan, ne samo na Valentinovo. To pomeni, da mu rada spečem skutino pito z višnjami, ki jo obožuje, on mi vedno pridrži vrata, ko kam greva, vedno nosi vrečke, ko nakupujeva ... Z leti sem videla, da je tudi humor v vezi zelo pomemben, da se še vedno znava skupaj smejati, se zabavati.

Dejan ima prirojen smisel za humor in me včasih, ko se jezim, s pripombo v svojem stilu čisto razoroži in se niti ne morem več delati, da sem jezna, ker me spravi v smeh. Seveda za Valentinovo podarim kakšno sladko pozornost, lepo misel tudi sinovoma, tašči, tastu, ki živita čez cesto, staršema, če se vidimo. Za moža pa prihranim kakšno presenečenje, ki ni za v javnost.

Če bi morala Valentinovo opisati skozi pesem – katero bi izbrala?

Gre za pesem Sijem, ki sem jo izdala lani marca.

Kateri je bil najbolj nepozaben zmenek ali skupni trenutek, ki ga ne bosta nikoli pozabila?

Najino prvo srečanje na Valentinovo, leta 2005.

Kakšen nasvet bi dala vsem parom, ki želijo ohraniti iskrico v ljubezni?

Ne želim dajati nasvetov, lahko pa iz svojih izkušenj povem, da seveda vedno ne cvetijo samo rožice, padci se zgodijo v vsaki vezi, tudi najini seveda. Pri nama se je na primer to kazalo, da sva se velikokrat sporekla, ko sta bila sinova še zelo majhna, dela je bilo veliko tako doma kot v podjetju, bila sva neprespana in je bil pritisk prevelik.

Spomnim se, da smo šli nekega dne na krajši izlet. Oglasili smo se v trgovini, kjer je Dejan trgovki na blagajni povedal neko šalo in takrat mi je spet kliknilo in sem ga ponovno videla v luči, kot že dolgo ne, ko sem pomislila, jaaa, saj moj mož je pa res zabaven. Vse to sva po nekaj letih pozabila, sploh zaradi divjega tempa dela in otrok.

Po tem dogodku sva se pogovorila in si spet redno začela jemati čas samo za naju, se na novo zaljubila, odkrila in spet so preskočile iskrice. Zdaj je še lepše, ampak na drugačen način. Seveda ne gre brez velike mere potrpežljivosti, razumevanja, sprejemanja kompromisov, spoštovanja na obeh straneh. Srečno razmerje ne pade z neba, tudi zanj je treba dan sproti delati, se zanj truditi.

Damjan Murko in Maja Murko bosta letos praznovala 17. obletnico poroke

Valentinovo je dan ljubezni. Kako ga običajno praznujeta - sta bolj tradicionalna ali imata kakšen poseben, samo vajin ritual?

Pri naju z ženo Valentinovo ni nekaj, kar bi praznovala z velikim pompomom, saj verjameva, da bi morala biti ljubezen del vsakega dne. Seveda pa rožice ne manjkajo – to je tista mala pozornost, ki jo vedno rad podarim. Najbolj pa nama pomeni, da si vzameva trenutek drug za drugega, ne glede na dan v letu.

Katere so tiste male stvari, ki jih vsak dan naredita drug za drugega in ohranjajo vajino ljubezen iskrivo?

Z ženo sva velika romantika, a hkrati se zavedava, kako pomembno je, da si v najinem sedaj že sedemnajstletnem zakonu dopuščava dovolj osebnega prostora za zadovoljevanje svojih potreb, predvsem čustvenih. Verjameva, da ljubezen najbolje uspeva takrat, ko jo gradiva na razumevanju, kompromisih in medsebojnem spoštovanju. Ne omejujeva drug drugega, ampak si življenje olajšujeva, da lahko skupaj rasteva in uživava v najini ljubezni vsak dan.

Če bi morala Valentinovo opisati skozi pesem, katero bi izbrala?

To bi bila pesem Želja moja od Doris Dragovič.

Kateri je bil najbolj nepozaben zmenek ali skupni trenutek, ki ga ne bosta nikoli pozabila?

Večer ob morju, ko valovi nežno udarjajo ob obalo. S svojo ljubljeno osebo sediš na pomolu, v rokah držita kozarca vina. Namesto klasične večerje v restavraciji si pripraviva domači piknik – nekaj njenih njegovih najljubših jedi, sveče, majhen zvočnik s tisto vajino pesmijo v ozadju. Tako je bilo …

Kakšen nasvet bi dala vsem parom, ki želijo ohraniti iskrico v ljubezni?

Ljubezen ohranjava pri življenju s pogovori, ki niso le o vsakdanjih opravkih, ampak tudi o čustvih, željah in sanjah. Poslušanja z razumevanjem, ne zgolj z namenom odgovarjati. Ne gre le za vljudnost, ampak za globoko spoštovanje partnerjevih misli, čustev, prostora in meja. Ljubezen umre, če spoštovanje izgine.

Če bi parom dal en nasvet, bi bil ta: Ne glejta drug na drugega kot na nasprotnika, ampak kot na ekipo.

Marjetka in Raay Vovk bosta letos praznovala 16. obletnico poroke in 21 let skupnega življenja

Valentinovo je dan ljubezni – kako ga običajno praznujeta? Sta bolj tradicionalna ali imata kakšen poseben, vajin ritual?

Vsako leto malo drugače. Včasih si privoščiva romantično večerjo, včasih kakšno presenečenje, kdaj pa kdaj tudi dan off, samo za naju. Letos pa bo prvič, da ga bova preživela na odru. Po 20-letih bo to prvo Valentinovo na odru - v Kranjski Gori, v dvorani Vitranc ob 21. uri, na prvem Valentinovem koncertu prav na dan zaljubljencev.

Se še vedno znata presenetiti tudi ob običajnih dnevih? Kdo je bolj romantičen od vaju?

Ja, še vedno! Raay je tisti, ki zna res presenetiti s kakšno večjo gesto, jaz pa poskrbim za mala, srčna presenečenja. Raay: Recimo, lani je presenetila mene, oba sinova, Vida in Oskarja, ter svojo mami, ki je bila takrat pri nas, z majhnimi čokoladnimi srčki in sporočilcem »Ti si moj Valentinček«. Takšne drobne pozornosti res polepšajo dan.

Če bi morala Valentinovo opisati skozi pesem – katero bi izbrala?

Se bova držala kar svojih. Imava ogromno pesmi, ki bi jih lahko povezala z Valentinovim, od Sva, Le ob tebi, Lubi, Preproste stvari … Ampak, če bi morala izbrati ultimativno ljubezensko pesem, bi zagotovo rekli 1000 let.

Kateri je bil najbolj nepozaben zmenek ali skupni trenutek, ki ga ne bosta nikoli pozabila?

Uh, teh je kar nekaj! Morda eden najlepših trenutkov, ki se ga spomniva, je bil, ko nisva dobila varstva, ko so starši bili še v službah vsi in sva spontano na valentinov zmenek vzela s seboj Vida in Oskarja. In tukaj je nastala tradicija. Od takrat naprej vsako leto želita biti del tega. Takšni trenutki največ štejejo.

Katere so tiste male stvari, ki jih vsak dan naredita drug za drugega in ohranjajo iskrico v ljubezni?

Najbolj pomembne so drobne pozornosti – jutranja kava, kakšen lep stavek sredi dneva, podpora pri delu. Včasih tudi to, da se znava umakniti in dati drug drugemu prostor, ko ga potrebujeva.

Kateri nasvet bi dala vsem parom, ki želijo ohraniti ljubezen močno in iskreno skozi leta?

Ne jemljita drug drugega kot samoumevnega. Vsak dan si vzemita vsaj nekaj minut drug za drugega, bodita iskrena in se podpirajta – v dobrem in slabem. In seveda, ne pozabita se smejati.