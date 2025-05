Vplivnice na ženskem večeru pele v en glas (FOTO)

Vplivnica Maša Črešnik, stand up komičarka Tanja Kocman, didžejka Maja Islamović - Snupee Maja ter vizažistka Mateja A. Naberšnik so nedavno organizirale prvi slovenski Sing Along v Mariboru. Gre za svetovni trend, ko skupina ljudi iz srca zapoje izbrane uspešnice.

»Za nepozabnim glasbenim večerom za ženske stojimo štiri prijateljice in organizatorke z željo, da ustvarimo prostor, kjer se ženska energija lahko zares izrazi,« pravi Črešnikova in poudari, da so za prvi dogodek izbrale mariborski lokal Lola. »Ni le estetsko dovršen, temveč je tudi ustvarjen z dušo. Njegova steklena stena in ravno prava velikost ter topel ambient so dogodek ustvarili poseben in nepozaben.«

Za cilj so si štiri prijateljice, vsaka prvakinja svojega posla, zadale, da na kup zberejo ženske, ki rade prepevajo pod tušem, v avtu ali v družbi. In ob vsakem čustvenem navdihu zapojejo iz srca. »Ko se ženska energija združi, je meja resnično samo nebo. In to se je čutilo,« pravijo.

Da pa ne bi ostalo le pri druženju in prepevanju uspešnic, so na prvem Sing Alongu, ki ga imajo namen razširiti po vsej Sloveniji, poskrbeli za presenečenje. Katarina Samobor iz skupine Tabu se jim je pridružila po dobri uri glasnega prepevanja, ki je odmevalo po središču mesta ob Dravi. »Presenečenja z znanimi obrazi bodo ostala del koncepta – kot pika na i našemu večeru in energiji, ki jo skupaj ustvarimo.«

Manja in Sandra Moom iz Lole sta poskrbeli za posladek in napitke, da grla niso ostala suha. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Duška Medved je s prijateljicami prepevala na ves glas. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Moškim je bil vstop prepovedan, a je podžupan Samo Peter Medved vseeno z zanimanjem kukal skozi steklo in spremljal petje svoje drage žene Duške. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Katarina Samobor iz Tabujev je bila presenečenje večera. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI