Vplivnica razkrila, koliko stanejo objave znanih Slovencev

V Sloveniji vplivneži rastejo kot gobe po dežju. Zdi se, da lahko vsakdo, ki ima pet minut časa in ki se je pripravljen izpostaviti, nekaj zasluži na račun spletnih medijev. Mnogokrat so tudi na udaru, predvsem tisti, ki jim to ni več hobi, temveč zajeten vir zaslužka. Tisti, ki so bili v slovenskem medijskem prostoru znani že prej, se neradi enačijo z njimi in nočejo, da jih označimo za vplivneže, češ da ima to negativen prizvok.Medtem ko vplivneži povsem brez zadržkov razkrijejo marsikatero podrobnost iz svojega zasebnega življenja, pa niso tako transparentni in odkriti o številkah in načinu svojega poslovanja., sicer osebna trenerka, ki ima tudi lastno kolekcijo športnih oblačil, prehranskih dodatkov in pripomočkov za vadbo, je na instagramu v navalu jeze razkrila, koliko pravzaprav slovenski vplivneži zaračunavajo za objave. V posnetku je povedala, da je nenapisano pravilo '100 evrov za 10.000 sledilcev'. A pri tem dodaja, da naj bodo vplivneži pametni, ko postavijo ceno, in naj razmislijo, koliko dejanskih stroškov ima podjetje s sodelovanjem.Petra se sicer približuje meji 50.000 sledilcev, a pravi, da sama za sodelovanje s podjetjem ne zaračuna 500 evrov, saj to ni njen primarni vir dohodka. S pomočjo spletnega računala smo preverili, koliko je vredna njena posamezna objava, in izračunali, da bi lahko za posamično objavo dobila 200 do 350 evrov.