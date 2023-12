Vplivnica in radijska voditeljica se je poročila … na Mauritiusu (VIDEO in FOTO)

Primorska simpatična in zabavna vlogerka in vplivnica na Instagramu Anja Susič ima mnogo talentov. Jutranja voditeljica na radiu rada promovira zdrav življenjski slog, saj je med drugim tudi fitnes in pilates inštruktorica.

Anja je na družbenih omrežjih sledilce presenetila z romantično objavo poročne fotografije, posnete na plaži pravljičnega Mauritiusa.

Po objavo so se usule čestitke in komentarji sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Iskrene čestitke draga Anja ... Želim ti vse dobro in srečno ter zdravo in z veliko ljubezni še naprej vsem trem skupaj ... Uživajte.«, »Čestitke! Prekrasna sta.«, »Čestitke!«

Kako je izbrala tisto pravo poročno obleko, je Anja pokazala sledilcem v objavi na družbenih omrežjih z vprašanjem »Katera je najlepša? Glasuj ...«

Sledilci so bili enotni, prav v vseh je bila videti čudovito.