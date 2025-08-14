SEZONA POROK

Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«

Če sodimo po zaslonu Katarine Benček, kjer je bilo odprtih kar 121 zavihkov, je izbira popolne obleke resen projekt.
Fotografija: Pred časom so se prijateljice zbrale na večerji. FOTO: Instagram
Odpri galerijo
Pred časom so se prijateljice zbrale na večerji. FOTO: Instagram

S. N.
14.08.2025 ob 14:40
14.08.2025 ob 14:58
S. N.
14.08.2025 ob 14:40
14.08.2025 ob 14:58

Poslušajte

Čas branja: 1:46 min.

Slovenska vplivnica Katarina Benček, ki se je letos zaročila s svojim Markom, že izbira obleko za poroko. A ne za svojo – v zakon bo stopila tudi sestra njenega zaročenca Marka, modne priprave pa so vse prej kot preproste.

Katarina je sledilcem pokazala, kako brska po spletni trgovini z oblekami, ob tem pa pripisala: »Jaz res nisem tip ženske, ki nosi oblekice, najraje bi šla v ulični modi, zato imam seveda naročenih 6 oblek (smeh). Ker ne vem, katera barva mi bo ta dan ‘pasala’ (jaz se oblačim po barvah – najprej se odločim, katero barvo bom nosila, in šele potem iščem obleko), še manj pa, kateri stil. Tokrat bom pripravljena, ker sem zadnje tri poroke eno uro pred odhodom zmetala ven celo omaro in se sploh nisem dobro počutila,« je razkrila in verjetno marsikoga presenetila z tem, da raje posega po ulični modi kot elegantnih oblekah. 

Katarina Benček je na Instagramu razkrila, da že izbira obleko za poroko. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Katarina Benček je na Instagramu razkrila, da že izbira obleko za poroko. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Če sodimo po njenem zaslonu, kjer je bilo odprtih kar 121 zavihkov, je izbira popolne obleke resen projekt. Na koncu zgodbe pa je dodala še razlog za vso to modno mrzlico: »Poroči pa se od M. sestra.«

In ker je Katarina tesna prijateljica Tine Gaber, ni iz trte izvito vprašanje, ali bo september res v znamenju porok. Spomnimo, kot smo pisali, naj bi tudi premier Robert Golob in Tina kmalu dahnila usodni »da«, menda že 6. septembra, poročil pa naj bi ju Zoran Janković.

Obe znani Slovenki sta torej pred velikim izzivom: katero obleko izbrati, da bo dan res popoln. Pa naj bo za svojo ali kakšno drugo poroko.

image_alt
Robert Golob in Tina Gaber naj bi se še letos poročila

image_alt
Numerologinja Lili Sorum o poroki leta: je datum primeren za slavje in kako sta kot par kljub 20-letni starostni razliki povezana

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

poroka obleka moda poročna obleka obleke vplivnica Katarina Benček Tina Gaber

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Kazni, ob katerih bodo lastniki mačk zajeli sapo! Prihaja novi zakon in s tem visoke globe
Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«
Izredno obvestilo Slovenskih železnic: do 16. avgusta zamude vlakov zaradi vročine

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Kazni, ob katerih bodo lastniki mačk zajeli sapo! Prihaja novi zakon in s tem visoke globe
Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«
Izredno obvestilo Slovenskih železnic: do 16. avgusta zamude vlakov zaradi vročine

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.