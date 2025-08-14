Prijateljica Tine Gaber že izbira obleko za poroko: »Najraje bi šla v ulični modi«

Slovenska vplivnica Katarina Benček, ki se je letos zaročila s svojim Markom, že izbira obleko za poroko. A ne za svojo – v zakon bo stopila tudi sestra njenega zaročenca Marka, modne priprave pa so vse prej kot preproste.

Katarina je sledilcem pokazala, kako brska po spletni trgovini z oblekami, ob tem pa pripisala: »Jaz res nisem tip ženske, ki nosi oblekice, najraje bi šla v ulični modi, zato imam seveda naročenih 6 oblek (smeh). Ker ne vem, katera barva mi bo ta dan ‘pasala’ (jaz se oblačim po barvah – najprej se odločim, katero barvo bom nosila, in šele potem iščem obleko), še manj pa, kateri stil. Tokrat bom pripravljena, ker sem zadnje tri poroke eno uro pred odhodom zmetala ven celo omaro in se sploh nisem dobro počutila,« je razkrila in verjetno marsikoga presenetila z tem, da raje posega po ulični modi kot elegantnih oblekah.

Katarina Benček je na Instagramu razkrila, da že izbira obleko za poroko. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Če sodimo po njenem zaslonu, kjer je bilo odprtih kar 121 zavihkov, je izbira popolne obleke resen projekt. Na koncu zgodbe pa je dodala še razlog za vso to modno mrzlico: »Poroči pa se od M. sestra.«

In ker je Katarina tesna prijateljica Tine Gaber, ni iz trte izvito vprašanje, ali bo september res v znamenju porok. Spomnimo, kot smo pisali, naj bi tudi premier Robert Golob in Tina kmalu dahnila usodni »da«, menda že 6. septembra, poročil pa naj bi ju Zoran Janković.

Obe znani Slovenki sta torej pred velikim izzivom: katero obleko izbrati, da bo dan res popoln. Pa naj bo za svojo ali kakšno drugo poroko.