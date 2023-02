Vplivneži na Valentinovi večerji (FOTO)

Mariborska restavracija Poper, nekoč Koper, v hotelu Maribor je svojim prepoznavnim okusom dodala še več pridiha italijanske kulinarike in ga v mesec ljubezni pospremila s sloganom Samo ljubezen in malo pašte. Prvi so jo imeli možnost preizkusiti štajerski vplivneži, velika zanimivost družabnega večera pa je bila postrežba, imenovana To share, kar pomeni, da sta pomembna delitev oziroma intimnost ter zaupanje do tistega, s katerim hrano delimo.

Modni oblikovalec David Hojnik v družbi Bojane Kovačič Zemljič, Valerije Grubelnik, Katje Arsenovič in Mateje Jamšek Kristanič

Za eno najdaljših miz v štajerski prestolnici so o tem in onem debatirali Eva Lozina, ki jo javnost pozna kot Nepopolno mamo z instagrama, njen partner Filip Hlastec, modni oblikovalec David Hojnik, cvetličarka Velerija Grubelnik, lastnica E2RD Bojana Kovačič Zemljič, Mateja Jamšek Kristanič iz agencije Vibe, radijski voditelj in glasbenik Tim Kores - Kori z zaročenko Julijo Bratec Veleski iz dua De Liri, vplivnica Fiona Čuček, puščavski lisjak Simon Marčič s Saro Bosnić ter mnogi drugi.

V restavraciji Poper so z dogodkom udarno zaznamovali uvod v dan zaljubljenih.

Zaročenca Tim Kores - Kori in Julija Bratec Veleski sta uživala v dobri hrani in pijači.