, bolj znana kot vplivnica Cool mamacitaa, in njen mož, znan tudi kot Cool fotr, sta med bolj priljubljenimi Slovenci na instagramu. Svoje življenje tam na veliko razgaljata in opozarjata na pasti dolgoletne partnerske naveze. A vseeno njuna zveza, tudi na očeh javnosti, traja. In kot se je pohvalila Teja, že osem let.Tako je sporočila ob skupni, seksi fotografiji, kjer se z Janijem ob kuhanju predajata strastem kar na pultu: »Že 8 let te opazujem, kako spretno se smukaš po kuhinji in zame prpravljaš najboljše recepte. Obožujem tvoje jedi in obožujem tvojo kreativnost. Ponosna nate do neba in nazaj. Vedno bom tvoja nb.1 fanica.«Naj romantika med vplivnežema gori še naprej, pa dodajamo mi.