Vplivneža se vračata v šov (FOTO)

Na male zaslone prihaja nov resničnostni šov, v katerem bomo spremljali osem parov, ki bodo v različnih izzivih poskušali dokazati, da so super par. Nekaj je takšnih, ki se poznajo že dolga leta, nekaj jih je sveže zaljubljenih, prav vsak pa ima edinstven recept za ljubezen. Med pari, ki se bodo preizkušali v različnih izzivih, je tudi nekaj takšnih, ki jih slovenska javnost pozna. Med njimi sta denimo Katarina Benček in Marko Pavlović, ki ju je širna Slovenija spoznala kot spletna vplivneža, ki sta prepotovala skoraj ves svet.

Indira in Matic sta se zaljubila pred petimi leti po koncu The Biggest Loser Slovenija. FOTO: POP TV

Marko in Katarina sta znana kot spletna vplivneža, ki potujeta po svetu. FOTO: FACEBOOK

Zase pravita, da sta ognjevit in strasten tandem, ki skupaj preživi 24 ur na dan. V zadnjih treh letih sta namreč ločeno preživela le pet dni. Njun največji izziv bo, kako ohraniti mirno kri, saj so jima prijatelji rekli: »Če se že pri activityju skregata, kako se bosta šele v šovu.« Nagrado bi vložila v hišo v Istri, ki pravkar nastaja. Sicer pa smo Katarino in Marka spremljali tudi v resničnostnem šovu The Real Housewives Slovenija, v katerem sta pred kamerami razkrila marsikatero zanimivost iz zasebnega življenja. V šov pa vstopata tudi Indira Ekić in njen zaročenec Matic Kolenc.

Simpatične Štajerke se spomnimo iz šova The Biggest Loser Slovenija izpred petih let, v katerem je pridno topila kilograme in se prebila prav do finala. Matic ji je v tistem času kot osebni trener stal ob strani, po koncu šova pa sta se zaljubila. Od takrat sta sveže zaročena simpatična Ptujčanka in Tolminec nerazdružljiva. Sta popolno nasprotje, Indira je spontana, Matic najprej vse dobro premisli. Indira pravi, da se bo v šovu zabavala, Matic pa kot športnik misli na tekmovanje in zmago. Stavita na moč.

Največjo težavo bi imela pri izzivih z eksotičnimi živalmi ali pri kakšnem izzivu z neužitno hrano. Preostalih šest parov, ki se bodo potegovali za glavno nagrado, so še Melita Biserkova in Silvo Bezjak, Eva Centrih in Luka Radaković - Rale, Žanet Briški in Timotej Cizej, Luka Korenčič in Ajda Špacapan, Nataša in Mike Bergant ter Laura in Borče Stojanov.