Vodja ansambla Zadetek ima redko bolezen

Ansambel Zadetek se že veseli novih projektov.

Neprijetna situacija je pred kratkim doletela vodjo enega najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih ansamblov Zadetek. Zdravniki so ugotovili, da ima redko bolezen, kienböckovo, vse pa se je začelo lansko leto.»Bilo je na eni od zabav decembra lani. Med igranjem me je nenadoma začelo nenavadno boleti zapestje. V tistem času sem se veliko ukvarjal s telovadbo, tudi veliko sklec sem delal, nosil sem veliko stvari in pogosto smo nastopali. Mislil sem, da sem si zaradi kakšnega nepravilnega giba pretegnil zapestje in da bo minilo,« pripoveduje mladi pevec.A bolečina ni minila. Zapestje ga ni bolelo prehudo, a je vse skupaj kljub temu postalo moteče. Zaradi bolečin ni mogel nadaljevati študijskih obveznosti, ni mogel dvigovati težjih stvari in podobno. »Potem pa sem se končno spravil k zdravniku. Po vsej zmešnjavi, gneči in paniki zaradi koronavirusa so me na koncu vendar napotili na Jesenice, kjer dela najboljši specialist za zapestja. Tisti junijski dan je bil tako usoden. Po dve minuti dolgem pregledu je zdravnik ugotovil, za kaj gre, in mi povedal, da me v kratkem čakata operacija ter dolgo okrevanje,« nam je še zaupal Matic, ki ga je z razlogom zaskrbelo, a je kljub temu ostal optimističen.Delo in vsakdanjik je prilagodil svojemu zdravstvenemu stanju. »Z ansamblom smo naslednja dva tedna vsak dan snemali, vadili in pripravljali material za prihajajoče mesece. Želeli smo postoriti čim več, saj po operaciji še lep čas ne bom smel prijeti za inštrument,« še doda.Na dan operacije je bil precej živčen, saj ga je skrbelo, kako se bo vse skupaj izteklo.»Najbolj se spomnim res dobre hrane v bolnici in napornih zajtrkov. Bil sem praktično brez desne roke. Bila je neuporabna in v napoto. Ker sem desničar, si z levo nisem znal umiti niti zob, kot bi bilo treba,« se mladi glasbenik spominja napornih dni. Zdaj pa je na srečo že doma in se veseli novih izzivov. »Dva dni po prihodu domov smo imeli vaje za snemanje oddaje za Slovensko polko in valček. V zadnjem trenutku nam je na pomoč priskočil, dober harmonikar in prijatelj, s katerim si bomo, vsaj upam, še mnogokrat delili oder. Imeli smo le en teden, da smo se pripravili na nastop, rezultatov pa žal še ne smem izdati. Vsa ekipa je napela moči in tako smo tudi maturantski ples in prvih par zabav s pomočjo glasbenih prijateljev spravili pod streho,« pravi.Doda, da se je končno znebil večine opornic, rana se je lepo zacelila, kmalu pa bo prišel tudi s terapije, da roko spravi v prvotno stanje. Zadetki pa kljub prisilni upočasnitvi in nenavadnim časom komaj čakajo na nove projekte.