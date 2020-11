Voditeljici s trojčkom napadli zaljubljenega zmagovalca Masterchefa

Zmagovalec oddaje Masterchef Slovenijaje v pogovoru za Radio 1 prirazlagal, kaj je bilo najbolj eksotičnega, kar je v življenju pojedel, in tudi, kaj bi voditeljicamainpripravil za zajtrk, če bi se zbudili v trojčku. Vprašanje mu je postavila kar Anja sama.»Če bi se vsi trije skupaj z Jano zbudili, kaj bi nam pripravil?« mu je Anja postavila žgečkljivo vprašanje, a se Žan ni postil preveč zmesti. »Zdrav zajtrk bi pripravil. Kakšno bovlo, v katero bi zložil kosmiče, sadje ...« je našteval. Anja mu je poskušala zmesti misli z nekoliko seksualno konotacijo in nadaljevala: »Pa kaj bi čez polil, a ne?« A tudi tukaj je ohranil razsodne misli in profesionalno odgovoril, da bi omako kar sam pripravil.Žan je sicer srečno zaljubljen in ga doma čaka dekle.Kot kandidat je bil v šovu osredotočen in miren vse od prve oddaje do zadnje. Kot pravi, je tudi sam presenečen nad sabo, zdaj ko gleda šov po televiziji. A cilj, ki ga je imel pred sabo, je bil le en – zmaga. »V glavi sem imel neurje, a vedno sem šel na zmago,« je dejal v pogovoru zmagovalec, ki se najraje zgleduje po priljubljenem britanskem kuharjuNa vprašanje, kaj je najbolj nenavadnega jedel v življenju, je Žan začel naštevati: »Kenguruja, zebro, krokodila.« Kot pravi, je veliko mesa podobnega okusa kot piščanec in tudi zgoraj naštete eksotične živali naj bi imele okus prav po perutnini.