Kaj se dogaja v stanovanju Tare Zupančič? Na pomoč poklicala izganjalko duhov (VIDEO)

Znana televizijska voditeljica, manekenka in vplivnica Tara Zupančič se je znašla v precej nenavadni situaciji, ki bi jo nekateri pripisali zgolj preveč bujni domišljiji, drugi pa morda celo – duhovom. Kot je razkrila sledilcem, je v svojem stanovanju začutila »prisotnost nečesa«, kar je bilo dovolj, da je na pomoč poklicala kar energetsko terapevtko.

»Ker živim v stanovanju, kjer so prej živeli drugi, in ob določenih trenutkih čutim nerazložljivo prisotnost ‘nečesa’, sem poklicala terapevtko, ki čisti stanovanja,« je razkrila Tara. In ne, ne gre za običajno čiščenje z metlo in detergentom, temveč za spiritualno čiščenje z vilinskimi simboli, kristali in energetsko vibracijo.

»S svojim znanjem in intuicijo prepoznava stare energije, jih sprošča ter prostor napolni z novo, harmonično energijo,« v videoposnetku pojasnjuje Tara.

Vilinski simbol in kristali

Na vhodna vrata je voditeljica narisala vilinski simbol zaščite – »kot pečat miru in varnosti,« pravi. Stanovanje je po nasvetu terapevtke opremila s preudarno izbranimi kristali, ki jih je postavila na točno določene točke: citrin za zaščito glavne energijske osi, lapis lazuli za obilje, obsidian za zaščito, les oljke kot sidro stabilnosti in jaspis za notranjo moč.

A to še ni vse – uporabila je tudi akvamarin za pretočnost, karneol za ustvarjalnost in roževec za ljubezen. Prava energetska oaza, ki bi jo zavidala marsikatera duhovno ozaveščena oseba.

Duhovi – ven, harmonija – noter!

»Vse, kar je bilo tukaj pred mano, je odšlo,« je pomirjena Tara. »In ne, duhovi me niso našli,« je dodala v smehu. Rjavolaska verjame, da so prostori po svoji naravi živa bitja, ki potrebujejo skrb – tako fizično kot energetsko.