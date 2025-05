Še vedno pijana voditeljica direktno za mikrofon, Robert Roškar obtičal v kopalnici

Tisti, ki so zjutraj poslušali Radio Antena, so bili priča vse prej kot običajnemu jutranjemu programu. Voditeljica Ondina Kerec se namreč v teh dneh oglaša iz švicarskega Basla, kjer je ta teden vse v znamenju Evrovizije.

V sredo se je skupaj z Robertom Roškarjem z Radia 1 udeležila ene izmed evrovizijskih zabav, ki se je zavlekla vse do jutranjih ur. Ondina je poslušalce že zjutraj pozdravila v živo v etru in priznala, da po prihodu z zabave sploh ni šla spat – temveč naravnost za mikrofon.

Voditeljica, ki je bila še vedno nekoliko pod vplivom alkohola, je razkrila tudi, da je izgubila denarnico. »Sem v obupu, ampak sem preveč pijana, da bi se sekirala zaradi tega, da sem izgubila denarnico,« je odkrito povedala poslušalcem.

A to ni bila edina težava, ki jo je doletela tisto jutro. Njen radijski kolega Roškar se je zaklenil v kopalnico nastanitve, kjer bivata, in se ni odzival na njena trkanja in klice. Ondina domneva, da je preprosto zaspal, in upa, da se bo situacija tekom dopoldneva razrešila.