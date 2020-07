Voditeljica z nevarnim podvigom razjezila sledilce: Totalno neodgovorno! (FOTO)

Komičarka in voditeljica Tanja Kocman se je odločila, da bo raziskala čudovite kotičke naše Slovenije. Tako jo je pot odnesla na Bled in v okolico. Se je pa med turističnim obiskom gorenjskega bisera odločila za nevaren podvig. Obuta v natikače se je povzpela na bližnji hrib, s katerega je res dih jemajoč pogled na grad in otok. Takole je zapisala na facebooku (nelektorirano):



»Gor sem šla v šlapah. Kot kreten. Šla sem celo kak kilometer dlje kot je treba, ker očitno izven štajerske ne znam brat. Dol sem prišla blatna, prestrašena, z mnogimi očitki spremljevalne ekipe. Ko so mimo mene hodili drugi, sem si v glavi govorila:”Saj ne vejo, kdo si ... mogoče pa si domorodka, ki načeloma hodi bosa in so ti šlapi za njo samo za posebne dogodke - ko swarovski pete za ene.«





S svojim dejanjem pa je razjezila nekatere sledilce, ki ji očitajo neodgovorno ravnanje, saj da bi morala biti kot javna oseba za zgled.



»Žal so tvoje 'šlapne' izpadle kot 'fora'. Še bolj žal, da si jih tako predstavila. Na srečo ni bilo treba reševalcem na pot za teboj. Sicer so mi tvoji zapisi res zelo všeč, ta mi pa ni. Še res lep razgled je izgubil žlahtnost,« je zapisala ena izmed sledilk.