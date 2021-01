Voditeljica se je razveselila drugega otroka

Takole je družinica pred dnevi nestrpno pričakovala četrto članico.

‘Uletela’ je z gosto frizuro v stilu Elvisa Presleyja.

Voditeljica športa na POP TVin njen izbranecsta se razveselila rojstva drugega otroka. Po fantkuje na svet prijokala deklica. Ponosni starši so veselo novico o rojstvu drugorojenke obelodanii na instagramu.»Spet je bila ljubezen na prvi pogled,« je zapisala Nataša, ki je objavila tudi prvo fotografijo svoje prve hčerke. Njeni prijatelji in sledilci so se ob pogledu na ljubko deklico, ki ima izjemno veliko las, raznežili. Na njeno pričesko je ponosen tudi očka.»V enem samem trenutku leto postane spektakularno. 'Uletela' je z gosto frizuro v stilu, ki se je sam ne morem nikdar več nadejati. In to najbrž samo zato, da nakaže drugačne, drznejše čase. Čase, v katerih ga bomo biksali štirje. Dobrodošla ... Sara,« je zapisal presrečni očka Blaž. Čeprav je leto 2020 marsikomu zagrenilo življenje, pa je bilo za Natašo prelomno.Na začetku leta je namreč magistrirala, poleti pa je praznovala okroglih trideset let. Voditeljica in njen najdražji se že veselita skupnih trenutkov, ki jih bodo preživeli odslej, še posebno pa se ujčkanja sestrice veseli Gal, ki se je rodil leta 2017.