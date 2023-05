Voditeljica RTV Slovenija Jelena Aščić je dobila kuverto. Ne boste verjeli, kaj je bilo v njej

Živimo v časih, ko cene letijo v nebo, mnogi pa se zaradi tega znajdejo v stiski. Zato neizmerno cenimo geste ljudi, tudi v teh časih sposobnih ogromno empatije.

Jelena Aščić, ki je znana kot voditeljica oddaje Tednik na RTV Slovenija, ki nam pogoste kaže prežalostne zgodbe Slovenk in Slovencev, je iz recepcije prejela klic, da ji je tekmovalec iz kviza Vem, ki ga predvajajo v programu javne televizije, pustil kuverto.

»V kuverti pa njegov zaslužek iz kviza in sporočilo, naj darilne kartice predam v prave roke. Kuverta je zdaj pri Aniti Ogulin, ki najbolje ve, komu bo denar še kako prav prišel,« je razkrila voditeljica in se javno zahvalila gospodu za plemenito gesto.

Oglasila se je tudi Anita Ogulin: »Na ZPM Ljubljana Moste Polje dnevno celostno oskrbujemo otroke, mlade in družine nepredstavljivih stisk. In kuverto z darilnimi karticami bo jutri prejela neozdravljivo bolna mamica z dvema šolarjema, ki z bolniškim nadomestilom ne zmore osnovnega preživetja. V njenem, našem in svojem imenu, srčna hvala.«