Voditeljica RTV-ja zavita v črnino

Priljubljena voditeljica in novinarka RTV-ja Mojca Mavec je v teh dneh zavita v črnino. To je delila tudi na svojem Instagramu, kjer se je vsem sledilcem zahvalila za lepe besede. »Hvala vsem za tople besede in lepe misli ob izgubi očeta. Mi zelo veliko pomeni!« je zapisala.

FOTO: Instagram

Kot je Mavčeva razkrila že v časih kovida in izolacije, je bil njen oče v rizični skupini in zato takrat praznikov niso preživeli skupaj. V njeni družini je pomemben pečat in vzor za vedno pustila žal že pokojna mama, ogromno pa ji pomeni tudi očetovo mnenje. Mavčeva pa ni edinka, v enem izmed intervjujev je razkrila, da ima še sestro.