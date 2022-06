Voditeljica priljubljenega šova skrivnostna o novem projektu

Tanjo Postružnik Koren na zaslonih spremljamo že tri desetletja, za njo pa je tudi že šest sezon šova Ljubezen po domače. Ker je veliko na terenu, pogreša dom, zato jo na dopust ne vleče kam daleč.

Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen. FOTO: osebni arhiv

»Kljub radovednosti in želji po videti kaj novega, lepega, spoznavati zanimive ljudi in običaje sem še vedno najraje raziskovalka Slovenije in bližnjih sosedov. Potovati da, vendar premišljeno in odgovorno. Potovati sam ali v dvoje, potovati z otrokoma, tudi s psom, vse to so različne oblike potovanj, na katere se je treba pripraviti in jih prilagoditi udeležencem. In ker sem predana svojemu vrtu, rastlinam, čebelam, vsaka odsotnost potegne za sabo veliko organizacije in angažiranosti sosedov, prijateljev, bližnjih, da poskrbijo za moja živa bitja, ki jih ne morem vzeti na pot. Začela se je sezona borovnic, jagod, malin in gob. Če ima človek vse to pred vrati, zakaj bi torej hodil na drugi konec sveta?« je povedala simpatična Tanja in nam dala vedeti, da ob vseh domačih in službenih obveznostih nima veliko časa na razpolago.

»Če me vprašate, kam vendar grem ali letos sploh grem na dopust, ne vem odgovora. Morda kak dan, dva, teden, za nosom, v divje kraje, samotne, pristne, morda v divjino Pohorja ali kam drugam. Ko bo čas in bo vse zgoraj našteto organizirano in če slučajno ne bodo ravno začeli jurčki divje rasti,« v smehu doda Tanja.

»Kot vidite, si znam dopust narediti zelo hitro kar doma. Ker je moj dom zelen in poln obveznosti, ki mi dajejo veselje in vrednost, da sem nekdo, ker nekaj ustvarjam in brkljam in nabiram, kuham, vlagam. In ko vzamem v roke knjigo, odtavam daleč proč. Takšna sem, navzven pusta in preprosta kot ajda, navznoter pa kipim od okusov in strasti.«

Svoje pridelke Tanja pridno kuha in skladišči. FOTO: osebni arhiv

Tanja je še skrivnostna o prihodnjih projektih: »Jaz sem ambasadorka Ljubezni po domače in nove, prav lepe zgodbe, ki prihaja jeseni tudi na Pop TV.«