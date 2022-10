Voditeljica o novem družinskem članu: Dolgo smo razmišljali, potem smo se le odločili (FOTO)

Voditeljica Klepeta ob kavi Jasmina Kandorfer se je odločila povečati družino s še enim družinskim članom - kosmatinko mačko. To je že tretja mačka v družini Kandorfer, zato odločitev ni bila lahka, ko so se odločali zanjo. »Dolgo časa smo razmišljali, potem smo se odločali, smo se premislili in smo na koncu sprejeli odločitev,« je dejala Jasmina. Družbi dveh mačk Fioni in Oliju se je zdaj pridužila še Una, ki je pasme maine coon.

FOTO: Zaslonski Posnetek

Gre za pasmo domačih mačk z izstopajočim videzom in gre za eno najstarejših naravnih pasem v Severni Ameriki, avtohtona v državi Maine, kjer je tudi uradna državna mačka. Pasmo je mogoče videti v različnih barvah, te mačke pa so tudi znane po svoji bistri naravi in nežnem karakterju.

A Jasmina je morala sprejeti še eno veliko odločitev za njihovo družino, ker so doma vegetarijanci, mačke pa so mesojedke, mora po novem kupovati meso, kar pa ni v njeni navadi.