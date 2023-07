Voditeljica pred kamerami pojedla ličinko: U, okus je dober

Mokarji postajajo vse bolj priljubljeno živilo. Veljajo za bogat vir beljakovin, maščob, vlaknin, rudnin, mineralov in vitaminov. Čeprav je Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo že pred desetimi leti pripravila mednarodno konferenco, na kateri so govorili o žuželkah kot primerni prehrani za ljudi, imajo mnogi še vedno veliko predsodkov in se zgražajo že ob misli, da bi pojedli ličinko.

Med slednjimi je bila tudi televizijska voditeljica Manja Stević, ki je v jutranji oddaji gostila podjetnika, ki se ljubiteljsko ukvarja z vzgojo ličink mokarjev. Med oddajo ji je Davorin Tonkli ponudil pečene ličinke, ki so kot nekakšen čips.

Stevićevi se je vse skupaj upiralo, a je zbrala pogum. »Ne upam jih prijeti, kaj šele pojesti. Meni se bodo vsi smejali doma,« je živčno pristavila, preden je dala ličinko v usta. Ko je pečeno ličinko pojedla, je ugotovila, da sploh ni slabo, da je čips mokarjev dober. S Tonklijem sta jih pred kamerami še spekla z jajci in prišla do ugotovitve, da v kombinaciji z jajci spominjajo na ocvirke.