Voditeljica Nina je okroglih 40 bučno praznovala (FOTO)

Kar tri dni zapored je okroglih 40 let praznovala radijska in televizijska voditeljica Nina Cestnik Pavlič. Želela si je bučno praznovanje in ga tudi dobila. Številne čestitke, presenečenja in darila so ji namenili tako njeni sodelavci kot tudi številni glasbeniki, s katerimi se srečuje in dela vsak dan.

Poleg njenih Veseljakov so se z njo veselili tudi drugi. V prvi vrsti sodelavci Petkove pumpe, ki jo, mimogrede, vodi že skoraj 18 let, že okroglih dvajset let pa dela na radiu Veseljak, zato je tako rekoč slavila kar dvojni jubilej. In koga vse smo ujeli na njeni veliki fešti? Poleg Čukov in klape Skala tudi ansambel Stil, ansambel Slovenski zvoki in našo priljubljeno glasbenico, ki je tudi slišimo v etru najbolj veselega radia – Darjo Gajšek.

Na majčko z napisom Pa smo šli na pumpo je svoj podpis prispevala tudi soavtorica skladbe Na pumpo Petra Potrebuješ. FOTO: Osebni arhiv

Veseljakinja Nina s sodelavko in glasbenico Darjo Gajšek. FOTO: Osebni arhiv

Vsi omenjeni so se poklonili Nini, ki je rojstni dan praznovala 6. januarja, natanko na praznik svetih treh kraljev. Zato so ji seveda prišli voščit tudi oni. Glede na to, da tako dolgo vodi Petkovo pumpo, pa najbrž ni naključje, da so jo k snemanju videospota za najnovejšo skladbo Na pumpo povabili tudi Čuki in ansambel Stil, katerega najnovejša uspešnica, ki je tudi prva skladba, ki je izšla v letošnjem letu, natanko opolnoči, že podira vse rekorde.

Obožuje pumpanje ob petkih zvečer

Trenutno ima videospot na portalu youtube že več kot 260 tisoč ogledov. Nina ni le radijska in televizijska voditeljica, pač pa tudi avtorica številnih oddaj in rubrik. V oddaji Zakladi Slovenije razkriva skrite lepote Slovenije in z znanimi osebnostmi vsak teden obuja spomine na mladost v oddaji Spominčice. Predvsem pa mamica dveh deklic obožuje pumpanje ob petkih zvečer, kjer uživa ob dobri žurerski glasbi in vrti glasbo, ki si jo zaželijo poslušalci.

S posebnim pogovorom se ji je ob jubileju poklonila urednica radia Veseljak ​Janja Ulaga, ki ji je Nina, med drugim, zaupala, da je odraščala na vasi, obdana z gozdovi in travniki pod Kamniškim vrhom, zato je veliko časa preživela na prostem, kjer so se igrali otroci podobne starosti, zato ima na otroštvo lepe spomine.

Tudi Slovenski zvoki so prišli igrat za Ninin jubilej. FOTO: Osebni arhiv

Nina Cestnik Pavlič med svojimi sodelavci. FOTO: Osebni arhiv

Spominjala se je tudi tega, kako je prišla na avdicijo, bila sprejeta in je danes ena najbolj prepoznavnih radijk, ki pri svojem delu pa zelo uživa. V jutranjem programu jo slišimo v tandemu z Nejcem Drobničem, a se prilagodi tudi vsem drugim, če pride do kakšne menjave. Še najbolj pa uživa v pogovorih s številnimi glasbenimi gosti, ki prihajajo na obisk tako rekoč vsak dan.