Voditeljica nacionalke jo je pokazala, Ana Tavčar navdušena (FOTO)

Lorella Flego. FOTO: Instagram, Lorella Flego

velja za eno najbolj elegantnih televizijskih voditeljic pri nas, na RTV Slovenija je vodila tudi modno oddajo Bleščica, v oddaji Dobro jutro pa ima nekakšen modni kotiček.Tokrat pa je presenetila z nekoliko bolj izzivalnimi fotografijami, saj se je pokazala v kopalkah; 47-letnica ima postavo, ki je vredna zavidanja, zato se prav nihče ni pritoževal, da je v kopalkah pokazala tudi svojo zadnjico.Navdušena je bila tudi njena sovoditeljica v oddaji Dobro jutro.je v italijanščini ob fotografijah zapisala: »Ufffff, res noro. Ps: kam greš s temi t****? In potem še zadnja fotografija« Dodala je emotikone ognja in obraza s srčki v očeh.In kaj je bilo na zadnji fotografiji? Poglejte fotografijo spodaj in verjetno boste razumeli, zakaj je Lorella prejela še več spodbudnih komentarjev.