Voditeljica Ljubezni po domače ima hude težave s sosedi

Tanja Postružnik Koren je voditeljica zelo gledanega šova Ljubezen po domače. Za njo je že šest sezon, septembra bo ponovno z nami, tokrat v malce drugačnem projektu. Kako ne, saj je Tanja s svojo prijaznostjo in srčnostjo, tako do tekmovalcev kot v realnem življenju, zelo priljubljena. A kljub temu imajo tudi tako sončni ljudje težave s soljudmi. Tanja je takole, brez olepšav, stresla žalost in jezo nad svojimi sosedi, ki zelo očitno ne marajo živali:

Tanjo imajo vsi radi. FOTO: Pop TV

»Bil je naporen, žalosten dan. Popoldne, polno teže sopare in bližajoče se nevihte, je prineslo bolečino. Prineslo je vnovično spoznanje, koliko nestrpnosti, jeze, agresije in pritlehnih čustev tli v ljudeh. Ker moj Luks laja. Laja, kadar pride kdo mimo, laja, ko je na drugi strani vrtne ograje kak drug štirinožni prijatelj, laja, ker je vesel, laja, ko ga je strah, Luks pač laja. Ker psi lajajo. Ker sem ga lajati na vajah za reševanje tudi sama spodbujala. Da, ko je prišel do iskane osebe, je moral lajati, da je počakal mene, vodnico, da sem ga pohvalila in nagradila. Laja, ker je to njegov glas, sporočilo, sredstvo, da komunicira z menoj, z živalmi, z ljudmi. In dodajam, ponoči Luks spi. Ponoči ne laja, ker spi ob nas, domačih, po navadi na preprogi ob moji postelji.

Prekleti kadilci, kajne? Hvala, Svetlana Makarovič. Če niso kadilci, smo pa lastniki psov, smo starši, ki imamo živahne otroke, smo ljudje, ki delamo v medijih ali pa kdo tretji, skratka nestrpnost prerašča vse ograje, vsa kultura je poteptana s tisto surovo človeško naturo (dr. Toth je o tem pisala). Vse se lahko izreče, vse je dovoljeno, do vsega je potrebno gojiti stališče, obrambni mehanizem, napadalno držo. Izgnati je treba ljudi, ki iščejo mir, poteptati vse pred sabo, gojiti zamere do političnih, verskih, rasnih, socialnih, drugačnih, drugorazrednih, skratka vseh, ki nam niso po volji.«

Nestrpni do kužka

Verjamemo, da se Tanji marsikdo pridružuje v tem času vseh vrst nestrpnosti. A njeni sosedi so nestrpni predvsem do kužka Luksa, želijo mu vse najslabše, torej tudi Tanji. »Ker moj pes laja, ga je treba odstraniti za vedno. Ker kdo pa sem jaz? Ti, revica, ki po televiziji poročaš siromake? Kdo pa si ti, s tem cuckom prekletim, ki za to svojo obupno vrtno ograjo skrivaš tega hudičevega volka?! Kdo si ti?! Ti, Tanja Koren, nisi več moja ljuba soseda. Ti nisi več - lej, jo, deklica naša. Ti nisi več tista, ki poskrbiš za dobro voljo v naši ulici, ker si vesela, topla, sončna, ker deliš marmelade in gobe, ker čistiš kante, ker pometaš cesto, parkirišče, ker imaš povsod rože, da bi pokazala, da si polna upanja. Ne. Ti si zdaj moj sovražnik. Ker mi je tvoj pes uničil biznis.«

Zakaj bi pes uničil biznis nekoga, ni jasno, sosedu pa očitno je. »Ker je nekdo na booking.com napisal, da je pes lajal in da vzdušje zaradi tega pač ni bilo ok. Booking.com. In ta biznis. Denar. Mnenja ljudi, ki se v ulici pojavijo za zgolj nekaj dni. Da. Za ta mnenja in za nižjo oceno na booking.com je potrebno sosedo uničiti, psa ubiti, otroke, ki to poslušajo prestrašiti.«

In kaj jim je odgovorila Tanja? »'Samo ljubezen, sosed. Samo to. In strpnost in širina,'« sem rekla in stopila še globje.«