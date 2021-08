Voditeljica, ki zna pomolsti krave, uživa tudi s konji

Ingrid Ulaga, ki od ponedeljka do srede na TV3 vodi oddajo Zlati ključi, v kateri raziskuje Slovenijo, je med popotovanjem po naših skritih kotičkih razkrila že marsikaj. O tem, da zna pomolsti tudi krave, smo se že lahko prepričali, da ima rada konje, pa tudi ni skrivnost.



»Obožujem jih že od otroštva. So mogočne živali, ki lahko dajo toliko topline in ljubezni. Kadar tečejo, pa so prav graciozni,« pravi Ulagova, ki se je pred dvema letoma udeležila tudi tečaja jahanja.



»Opravila sem tečaj naravnega konjarstva in lahko rečem, da so od takrat konji moje najljubše živali. Njihova bližina me pomirja, ob njih si zares lahko zbistrim glavo in se povežem sama s sabo in z njimi. V zadnjem času sicer nimam veliko časa za ježo, a imam nekaj prijateljic in znancev, ki imajo konje, tako da jih vedno, ko mi čas dopušča, obiščem in jih vsaj malce pobožam in delim z njimi kakšen priboljšek. To me vedno spravi v dobro voljo,« pravi simpatična voditeljica.

