Voditeljica Jelena Aščič o stiski, ki jo je doživljala: »Še vedno težko diham«

Nasilje je v naši družbi vedno večji problem, ki se je le še poglobil z razmahom spleta in predvsem družabnih omrežij. Tam je pač še veliko lažje na neprimeren način izražati svoje frustracije in po drugih izlivati gnev, če se sami lahko skrijemo za anonimnostjo lažne identitete.

Skorajda ga ni človeka, ki ne bi vsaj delček tega izkusil na lastni koži, tisti, ki so javno bolj izpostavljeni, pa so seveda veliko bolj izpostavljeni tudi kritikam in žaljivkam na družabnih omrežjih.

Kako velika težava je to, se je odločila s svetom deliti novinarka Jelena Aščič, ki je bila v življenju deležna že toliko negativnih komentarjev in je posledično doživela že ogromno stisk, da se je zaradi tega odločila celo zavrniti sodelovanje pri kampanji o spletnem nasilju nad novinarkami, ki jo Društvo novinarjev Slovenije pripravlja ob prihajajočem 8. marcu.

Raje se umakne

»Ker mi samo misel na to, kaj vse sem doživela, sproža veliko stisko in se ne želim več izpostavljati na tak način. Ker ne morem več objaviti svojega mnenja na družbenih omrežjih, ne da bi bila deležna napadov in žalitev. Ne samo svojega mnenja, nekateri me napadejo že samo, če delim nek članek in mi pišejo javno in zasebno žalitve in celo grožnje,« je grozljive izkušnje s spletnimi uporabniki delila prekaljena novinarka, ki priznava, da po vseh teh letih dela v medijih, javnega izpostavljanja in vsega, kar to prinese s seboj, še vedno nima dovolj trde kože in dovolj poguma, da bi se s kritikami in negativizmom soočila, ampak se raje umakne in, kot je dodala, objavlja slike rožic.

Pomislimo, kako bi bilo nam, če bi bili na drugi strani.

»Priznam, da še vedno težko diham, ko se spomnim, kako nisem mogla dihati ob prvem in vsakem naslednjem spletnem linču. Priznam, da se počutim slabo, ker si ne upam več,« je nadaljevala zapis Aščičeva, ki jo še posebej boli, kako neizprosne so do žensk prav druge ženske, ne le, ko je govora o delu, o prepričanjih, mnenjih …, temveč tudi, ali pa predvsem, ko gre za videz.

»Ste kdaj slišali, da je nek moški prestar, pregrd ali predebel, da bi se pojavljal na TV? Mislim, da ne. Ženske pa to poslušamo in beremo ves čas,« dodaja Jelena Aščič, ki ob tem poziva, da naslednjič, preden nekoga javno napadamo, ga kritiziramo, žalimo, raje dvakrat premislimo: »Pomislimo, kako bi bilo nam, če bi bili na drugi strani.«