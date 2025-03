Voditeljica in pevka Darja Gajšek pod srcem nosi sina

Priljubljena pevka in televizijska voditeljica Darja Gajšek je na materinski dan razveselila svoje oboževalce, saj je razkrila prav posebno novico – z možem Alenom Jankovićem pričakujeta dečka.

Visoko noseča Darja je spletnim prijateljem zaupala, da se njuna sedemletna hči Ema že zelo veseli bratca, vsi pa so polni topline in radosti. Novico o drugi nosečnosti je Darja pred nekaj meseci z javnostjo delila na zelo čustven in umetniški način – s pesmijo Mi prideš do srca, ki jo je podarila možu kot zahvalo za vso podporo, ki ji jo izkazuje kot partner, prijatelj in motivator.

Mož Alen je njen največji podpornik, ona pa je velika navijačica NK Celje, kjer je zaposlen kot fizioterapevt. FOTO: Instagram

V pesmi in čudovitem videospotu, ki ga spremlja, nastopa tudi njuna hči Ema, nosečniški trebušček pa je nežna, a jasna simbolika, s katero so razkrili, da se njihova družina širi. Dojenček se jim bo pridružil konec aprila ali v začetku maja in najbolj nestrpna je prav Ema, ki se veseli dne, ko bo postala starejša sestrica.

Pevka pravi, da bo za bratca brez dvoma skrbela z vso nežnostjo, ob tem pa je neizmerno zadovoljna, da je z družinsko zgodbo lahko povezala glasbo. »Pesem Mi prideš do srca ni le izraz ljubezni, ampak tudi ganljivo sporočilo – da se včasih največje življenjske prelomnice najlepše izrazijo skozi glasbo,« doda.