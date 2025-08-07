Voditeljica Dnevnika priznala: Ko gledam poročila o Gazi, jokam!

Vita Vlašič je voditeljica osrednjega Dnevnika na slovenski nacionalni televiziji, je bila gostja v enem izmed lokalnih podkastov. Voditeljici je zaupala marsikaj o sebi, svojem življenju in karieri. Metličanka je povedala, da je ponosna na svoje korenine. Na vprašanje o temah, ki jo najbolj privlačijo, je povedala, da je to vse, kar je povezano z družbo, z družbenimi spremembami, družbenimi fenomeni pa človekovimi pravicami in pravicami žensk ter socialo. Čeprav mlada voditeljica svoja čustva skrbno skriva, je razkrila, da jo včasih določene teme ganijo do solz: »Ko gledam poročila o Gazi, jokam,« je povedala.

»Ne moreš biti vsem všeč, na koncu dneva moraš iti ti sam s sabo spat,« je ena od pomembnih lekcij, ki se jih je naučila v desetih letih dela na televiziji. Sicer pa je simpatična Vita v vezi z novinarjem s komercialne televizije, Žigom Bončo.