Voditeljica Anja Ramšak o vsakodnevnih napadih panike: Mislila sem, da bom umrla

V pogovoru nam je zaupala, da so se leta v njej nabirale težke stvari, zgodbe in morda tudi napačne življenjske odločitve, ki so jo pripeljale do tega, da je izgorela.

Pred leti se je Anja slovenskim poslušalcem prikupila v radijski oddaji Denis Avdić šov, danes pa ima z Robertom Roškarjem popoldansko oddajo ŠOU Domov.

Le ena izmed mnogih je, ki ji je, kljub rosni mladosti, diagnoza izgorelosti popolnoma spremenila življenje. Čeprav se je zdelo, da jo je zadelo nenadoma in nepričakovano, Anja danes ve, da jo je telo z znaki opozarjalo že mnogo prej, a jih je ignorirala.

»To se ne zgodi čez noč, gre za leta nabiranja nekih stvari, nekih zgodb, mogoče napačnih odločitev in predvsem tega, da ne poslušaš samega sebe in delaš točno tako, kot želijo drugi, in sam sebe zanikaš, zatiraš,« pravi.

