Voditeljica Ana Tavčar Pirkovič zapušča oddajo Dobro jutro?! (VIDEO)

Oddaja Dobro jutro na RTV Slovenija ima novi spot. Ekipa se je prelevila v posadko in potnike na letalu, pri tem pa se je očitno imela, če sodimo po nasmeških, zares prešerno. A bralci so eno osebo med nastopajočimi pogrešili. Na letalu ni voditeljice Ane Tavčar Pirkovič. Ali to pomeni, da je v oddaji več ne bo, nas sprašuje zaskrbljena bralka.



Lahko vas pomirimo: Ana ostaja. Kot nam je zaupala, je bila v času snemanja spota na seji programskega sveta RTV, zato ni mogla na snemanje. Dodala je, da manjkajo še nekateri drugi kolegi.



Koga na spodnjem posnetku pogrešate vi?





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: